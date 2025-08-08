Uma ação da Polícia Militar por meio da equipe de Operações com Cães em Jacarezinho terminou com a apreensão de uma motocicleta e a confecção de três autos de infração de trânsito.

De acordo com informações, a equipe recebeu denúncia de que um adolescente teria se envolvido em uma confusão com a arbitragem durante um evento esportivo no Estádio Municipal Pedro Vilela e que estaria portando uma arma de fogo. Quando os policiais chegaram ao local, o evento já havia terminado.

Durante patrulhamento no bairro Nossa Senhora das Graças, os militares avistaram dois indivíduos em uma motocicleta na Rua Mandaguari. Ao perceberem a presença da viatura, os suspeitos tentaram fugir, mas foram abordados.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Um dos abordados confirmou que havia se envolvido em uma briga após ser expulso do jogo, mas não respondeu sobre a suposta arma. O condutor da moto não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e, como nenhum condutor habilitado compareceu, o veículo foi apreendido.