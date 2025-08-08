Uma perseguição de apenas dois quilômetros terminou com a apreensão de mais de 370 kg de maconha e a prisão de um homem de 27 anos, morador de Jacarezinho (PR), na manhã desta quinta-feira (7), em Rolândia (PR). A droga seria levada para Ourinhos (SP) como pagamento de uma dívida.

Flagrante durante patrulhamento

Por volta das 10h30, durante patrulhamento na BR-369, nas proximidades da praça de pedágio desativada de Arapongas (PR), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) deu ordem de parada a um veículo Hyundai/130. O motorista, no entanto, desobedeceu e iniciou fuga em direção a Rolândia.

Perseguição e acidente

A perseguição durou cerca de dois quilômetros. Ao acessar o viaduto no início da PR-986, o condutor perdeu o controle da direção e colidiu contra a defensa metálica, sendo preso em seguida por agentes da PRF.

Apreensão e destino da droga

No interior do carro, os agentes localizaram 371,3 kg de maconha. O motorista confessou que levaria a carga para Ourinhos (SP), como pagamento de uma dívida.

Encaminhamento à polícia

O homem, a droga e o veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Rolândia para as providências cabíveis