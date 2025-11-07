Um jovem de 20 anos morreu em um acidente na manhã desta quinta-feira (6), na PR-340, em Castro, nos Campos Gerais do Paraná. A colisão envolveu dois veículos e ocorreu por volta das 11h, no entroncamento entre a PR-151 e a PR-090.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) ao portal aRede, um Fiat Palio, com placas de Carambeí, e uma Volkswagen Saveiro, de Ponta Grossa, bateram de frente. O motorista do Palio morreu no local do acidente.

Jovem morre em acidente na PR-340: outro motorista teve ferimentos moderados

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da PRE prestaram atendimento às vítimas. O condutor da Saveiro, de 27 anos, sofreu ferimentos moderados e foi encaminhado para atendimento médico.

Durante a ocorrência, a PRE verificou que o motorista do Palio não tinha Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A Polícia Científica foi acionada para realizar os procedimentos de perícia e recolher o corpo.

A pista ficou parcialmente interditada, e o tráfego seguiu de forma lenta até a conclusão dos trabalhos no local.