Na noite de sábado (4), por volta das 19h20, foi registrado um acidente na BR-153, no entroncamento com a PR-431, nas proximidades do trevo da Vila Rural, entre os municípios de Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro do Paraná.

De acordo com informações obtidas no local, um automóvel modelo Corsa Sedan, ao atravessar o trevo, foi atingido por uma carreta que trafegava no sentido Jacarezinho–Santo Antônio da Platina.

O Corsa transportava cinco ocupantes: o condutor, uma mulher e três crianças. Todos foram atendidos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados à Santa Casa de Jacarezinho com ferimentos classificados como moderados. O motorista da carreta não sofreu lesões.

Equipes da EPR Litoral Pioneiro, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram no local para prestar assistência e realizar o controle do tráfego. A rodovia foi parcialmente interditada durante os procedimentos de atendimento e remoção dos veículos.

A PRF segue com a apuração das circunstâncias do acidente. O trecho é caracterizado por intenso fluxo de veículos e já registrou outras ocorrências similares.

https://www.instagram.com/reel/DPZ9S_ckUwA/?igsh=NzhqMTl6ejM3Z254