O Paraná e o restante do Sul do Brasil enfrentam mudanças significativas no clima neste início de outubro. Após dias de chuva e tempo instável, o sol voltou a aparecer, mas a trégua será curta: uma nova frente fria está se aproximando e deve provocar fortes temporais em várias regiões do Paraná a partir de segunda-feira (6).

Apesar do sol e do calor, a frente fria que se aproxima do Paraná já é motivo de alerta. A previsão indica que as primeiras pancadas de chuva podem surgir ainda na tarde de domingo (5), especialmente nas áreas mais ao norte do estado. Os temporais podem vir acompanhados de rajadas de vento fortes e queda de granizo em alguns pontos.

Na segunda-feira (6), a frente fria avança por todo o Paraná, espalhando chuvas intensas e provocando queda acentuada de temperatura em várias regiões. A Climatempo alerta para atenção redobrada em áreas propensas a alagamentos e queda de árvores, e recomenda que a população evite regiões de risco durante os momentos de tempestade.

Além disso, o Sul do Brasil voltará a registrar baixas temperaturas, com a entrada de uma nova massa de ar frio de origem polar sobre a região, diz a Climatempo. Na terça-feira (7), por exemplo, Curitiba deve registrar temperatura máxima de 14°C, muito diferente do previsto para o final de semana que é de 29°C, segundo o Simepar.