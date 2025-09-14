Na manhã deste domingo, 14 de setembro, por volta das 6h, um acidente de grandes proporções foi registrado no quilômetro 49 da BR-369, no trecho entre os municípios de Andirá e Bandeirantes, no norte do Paraná.

A colisão envolveu um caminhão que transportava equipamentos da dupla sertaneja Rio Negro & Solimões e um automóvel VW Gol branco, ocupado por três pessoas. Segundo informações preliminares, o Gol seguia no sentido Bandeirantes, enquanto o caminhão trafegava em direção a São Paulo.

Dois ocupantes do veículo de passeio foram encaminhados em estado grave ao pronto-socorro de Bandeirantes. A terceira vítima recebeu atendimento no local e não precisou ser removida. O condutor do caminhão sofreu apenas escoriações leves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), Corpo de Bombeiros e da concessionária EPR foram acionadas para prestar socorro. O tráfego na rodovia apresentou lentidão durante o atendimento às vítimas.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local e deverá apurar as causas do acidente. Até o momento, não há informações conclusivas sobre os fatores que levaram à colisão.