Uma operação integrada entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou no cumprimento de mandados judiciais de busca domiciliar e de apreensão de menor no bairro Aeroporto, em Jacarezinho.

A ação foi realizada na tarde deste sábado (13), por volta das 14h, na Rua Vereador Renor. Equipes da Operações com Cães, CPU e Polícia Civil cumpriram as ordens expedidas pela juíza de Direito Apoema Carmem Ferreira Vieira Domingos Martins Santos.

No local, o menor alvo dos mandados foi localizado e apreendido. Durante as buscas no imóvel, nenhum material ilícito foi encontrado.

O jovem foi conduzido ao Pronto-Socorro para exame que comprovasse sua integridade física e, em seguida, apresentado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.