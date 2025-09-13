Uma colisão traseira envolvendo dois veículos mobilizou equipes de emergência na tarde desta sexta-feira (12), na PR-092, em Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 14h15, no quilômetro 279 da rodovia, e deixou uma passageira ferida.

Dinâmica do acidente

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual, um Fiat Toro com placas de Siqueira Campos seguia sentido Wenceslau Braz quando atingiu a traseira de uma Volkswagen Saveiro, registrada em Fazenda Rio Grande. A batida causou danos materiais em ambos os veículos.

Testes de alcoolemia e condutores

O motorista da Toro, de 39 anos, recusou-se a realizar o teste do bafômetro, conforme previsto na legislação de trânsito. Apesar da recusa, ele não sofreu ferimentos. Já o condutor da Saveiro, de 24 anos, foi submetido ao teste de alcoolemia, que indicou resultado negativo (0,00 mg/l). Ele também saiu ileso.

Vítima encaminhada ao hospital

A passageira da Saveiro, uma jovem de 20 anos, sofreu ferimentos e foi prontamente encaminhada ao hospital local para avaliação médica. Seu estado de saúde não foi divulgado até o momento.

Encaminhamento da ocorrência

Após os procedimentos realizados no local, a ocorrência foi oficialmente registrada e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Este acidente reforça a importância da atenção redobrada nas rodovias e do cumprimento das normas de segurança, especialmente em trechos movimentados como o da PR-092.