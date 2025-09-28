Pancadas de chuva devem atingir o Paraná em diferentes regiões nesta semana, que será marcada por instabilidade e presença de nuvens. As temperaturas podem chegar acima dos 24 °C, em meio à umidade elevada que reforça a sensação de abafamento. O cenário climático também passa a ficar mais característico da primavera, com tardes instáveis e risco de tempestades.

Conforme o Simepar, nesta segunda-feira (29), a previsão é de nebulosidade variável e pancadas de chuva de forma irregular ao longo do dia. O calor, somado à umidade, cria condições favoráveis para temporais, principalmente no período da tarde.

Pancadas de chuvas no Paraná atingem algumas regiões

Entre terça-feira (30) e quinta-feira (2), áreas de baixa pressão atmosférica que se formam entre o Paraguai, o norte da Argentina e o sul do Brasil mantêm a possibilidade de instabilidade no Paraná. A terça-feira concentra o maior risco de chuvas intensas, com chance de temporais localizados. Já na quarta e na quinta, as precipitações devem ocorrer de maneira mais isolada, mas ainda distribuídas em diferentes regiões do estado.

Nos próximos dias, o tempo deve se manter com características típicas de primavera no Paraná. A previsão indica sensação de abafamento em todas as regiões, pancadas de chuva em diversos pontos e risco de tempestades, especialmente durante as tardes.