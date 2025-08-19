O Paraná terá dias de tempo instável devido à combinação de um ciclone extratropical e a passagem de uma frente fria pelo estado. As rajadas de vento podem atingir até 100 km/h em algumas regiões, segundo o alerta laranja emitido pelo Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet), enquanto a chuva deve ser mais intensa no centro-sul, leste e sudoeste do estado.

De acordo com o Climatempo, a frente fria que se forma nesta terça-feira (19) passa pela região sul do Brasil e aumenta a condição para pancadas irregulares de chuva no Paraná.

Na quarta-feira (20), a chuva deve ocorrer principalmente durante a madrugada e o início da manhã, com intensidade variando de moderada a forte em algumas áreas. A atmosfera mais quente eleva o risco de temporais isolados, especialmente nas regiões próximas a Mato Grosso do Sul e Santa Catarina.

Além da chuva, a população deve se preparar para ventos fortes, com rajadas que podem chegar a 70 km/h, incluindo na capital, Curitiba. O alerta é para possíveis transtornos em áreas urbanas, como queda de galhos, destelhamentos e dificuldades em vias com árvores.

Já a partir de quinta-feira (21), a frente fria e o ciclone extratropical no Paraná perdem força e o tempo começa a melhorar gradualmente. Uma massa de ar de alta pressão no interior do Brasil deve estabilizar as condições meteorológicas, trazendo períodos de veranico, temperaturas mais altas e sol forte em todas as regiões do Paraná.

Ciclone extratropical: regiões do Paraná sob alerta laranja