Uma ação das equipes policiais no bairro Aparecidinho III resultou na apreensão de drogas e dinheiro, além da detenção de um adolescente. A ocorrência foi registrada durante patrulhamento, quando os policiais avistaram um indivíduo que, ao notar a aproximação da viatura, iniciou fuga pelas ruas do bairro.

O suspeito foi abordado nas proximidades da Rua Antônio Caporrino. Durante a revista, os policiais encontraram seis porções de substância análoga à maconha em seu bolso. No momento da abordagem, o adolescente demonstrava nervosismo e sinais de cansaço. Próximo a ele, também foi localizada uma nota de dinheiro que teria sido dispensada no chão.

Diante da suspeita de que mais materiais ilícitos poderiam ter sido abandonados durante a fuga, as equipes refizeram o trajeto percorrido pelo jovem. Em um monte de areia próximo ao local da abordagem, foram encontradas diversas notas de dinheiro espalhadas, além de uma porção de maconha e outras 19 porções de substância análoga à cocaína, embaladas em formato conhecido como “terço”.

O adolescente foi apreendido e conduzido à companhia da Polícia Militar, sem uso de algemas. Após contagem, foram contabilizados R$ 250, sete porções de maconha totalizando aproximadamente 10 gramas e 19 porções de cocaína somando cerca de 3 gramas.

O menor foi encaminhado ao pronto-socorro para laudo de integridade e posteriormente à delegacia para os procedimentos legais. O Conselho Tutelar foi acionado e informou que acompanharia o caso na delegacia. Ao final, uma responsável compareceu à companhia para acompanhar a finalização da ocorrência.

A apreensão reforça o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e na prevenção de atos infracionais na região.