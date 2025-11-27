Durante três dias, a Escola Elo promoveu a 1ª Mostra Elo Cultural, iniciativa que transformou o espaço escolar em um ambiente de intensa produção artística e troca de experiências. O evento reuniu apresentações musicais, espetáculos teatrais, exposições permanentes de obras, encontros com autores, uma noite de autógrafos e um show de talentos que envolveu toda a comunidade.

A programação contou ainda com a homenagem ao artista jacarezinhense Rogério Dias, cuja trajetória e presença artística dialogam diretamente com a proposta da Mostra: incentivar a expressão cultural em suas diversas formas.

Segundo a organização, o objetivo foi celebrar a cultura, valorizar a criação dos estudantes e reforçar a crença de que a educação se amplia quando encontra a arte, o diálogo e a sensibilidade.

Rede de apoio e parcerias

A realização do evento só foi possível graças ao apoio de patrocinadores que acreditaram no projeto desde o início. Entre eles estão: Cervejaria Barbarril, Donato Rusig Team, Sincol, JZG, Morro do Gavião, Constrújá, Paiva Contabilidade, Dr. Sell, Aliny Martins Decorações e Drogaria Fernando.

A Mostra contou também com a parceria da Secretaria de Cultura de Jacarezinho, representada por James Rios, que esteve presente e apoiou a programação.

Legado cultural

A 1ª Mostra Elo Cultural deixa registrado o compromisso da escola com a promoção da arte como ferramenta de aproximação, transformação e inspiração. A expectativa é que novas edições consolidem o espaço como referência cultural dentro da comunidade escolar e da cidade.