Jacarezinho (PR), 28 de novembro de 2025 – A EPR Litoral Pioneiro celebra o início da duplicação de 50 quilômetros da BR-153, entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, em evento que reuniu autoridades estaduais, lideranças regionais e representantes das comunidades atendidas. A obra integra o investimento de R$ 1,5 bilhão da concessionária para as obras de ampliação das rodovias BR-153, BR-277 e BR-369, que têm entrega prevista para 2027.

A duplicação da BR-153 entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina atende a uma demanda histórica das comunidades do Norte Pioneiro do Paraná. Esta intervenção inicia um ciclo de investimentos que gera cerca de 10 mil empregos. A BR-153 forma a Transbrasiliana, um eixo estratégico para a integração Norte-Sul do país.

Confira o vídeo sobre a obra no link: https://youtu.be/NrFIazkso2g



Durante o lançamento, o diretor-presidente da EPR, José Carlos Cassaniga, destacou o impacto da obra para o desenvolvimento regional e para os próximos anos de concessão: “A duplicação da BR-153 é o primeiro investimento de ampliação de capacidade da EPR no Paraná e reforça nosso papel no ciclo de transformação da infraestrutura rodoviária do Estado. Este corredor é essencial para o agro e para a ligação entre Sul e Sudeste, e sua modernização fortalece a competitividade regional, gera empregos e amplia oportunidades. É uma entrega que materializa nosso compromisso com segurança, desenvolvimento e prosperidade compartilhada para as comunidades atendidas.”

A estruturação financeira desse programa de investimentos foi realizada em parceria com o BNDES, com o financiamento de R$ 6,4 bilhões para o projeto. — sendo R$ 829 milhões em financiamento direto e R$ 5,55 bilhões em debêntures incentivadas. Esse financiamento garante o ciclo de obras da EPR Litoral Pioneiro, que prevê 350 quilômetros de duplicações, 138 quilômetros de faixas adicionais e 73 quilômetros de vias marginais, em um total de R$ 12,4 bilhões de investimentos ao longo dos 30 anos da concessão.

Transformação em movimento

A etapa contratual de ampliação de capacidade é a fase que vai mobilizar os principais investimentos da EPR Litoral Pioneiro, com trabalhos do 3º até o 8º ano do contrato.

No 1º ano, quando são realizados os trabalhos iniciais para garantir condições adequadas para o tráfego nas rodovias sob concessão, a concessionária atuou na realização de manutenção e reparos no pavimento, melhoria na sinalização, recuperação de pontes e viadutos e implantação do atendimento operacional 24 horas. Grande parte das entregas foi concluída no primeiro mês de trabalho. Também foi realizada a entrega da solução definitiva para o km 40 da BR-277, que havia sofrido com deslizamentos antes do início do contrato de concessão. Em todas essas frentes, foi priorizada a resposta rápida a solicitações de prefeitos e lideranças regionais, com antecipação de soluções em trechos mais críticos.

Mais recentemente, no 2º ano, a EPR Litoral Pioneiro iniciou os trabalhos de recuperação do pavimento, visando padrões superiores de qualidade. Concomitantemente, a concessionária realiza a implantação dos sistemas de pesagem em movimento (HS-WIM), que elevam o controle de cargas e ampliam a segurança viária, e de ponto de parada e descanso (PPD) para caminhoneiros, que proporcionará bem-estar para motoristas profissionais.

Duplicação da BR-153: nova infraestrutura para o Norte Pioneiro

“Esta obra é essencial para a logística paranaense. A BR-153 duplicada permite que tudo o que o Norte Pioneiro produz chegue mais rápido ao Porto de Paranaguá, com eficiência e mais segurança. Além disso, uma rodovia duplicada atrai muito investimento e com a obra trará novas empresas que irão se instalar na região, gerando empregos”, afirma o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Hoje iniciamos uma nova era da EPR Litoral Pioneiro. É o programa de concessão do Estado com o Governo Federal transformando o Paraná. Este é um momento importantíssimo deste projeto. Quero reforçar o compromisso da ANTT: tarifas médias menores do que eram anteriormente, investimentos imediatos – como é o caso da obra na BR-153 -, serviços operacionais, tecnologia, ou seja, tudo que há de melhor no mundo sendo implementado no Brasil e no Estado do Paraná”, comenta o Diretor geral da ANTT, Guilherme Theo Sampaio.

As obras da EPR Litoral Pioneiro promovem uma transformação completa na circulação entre Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, ordenando o tráfego urbano e rural e garantindo mais segurança em todo o trecho. A obra implanta uma nova pista paralela, separando o fluxo por sentido, o que reduz conflitos, amplia a fluidez e melhora a experiência dos usuários. Nos trechos urbanos, a duplicação qualifica a mobilidade local com vias marginais, ciclovias e novos acessos mais seguros. A ponte sobre o Rio Ubá também será duplicada, reforçando a capacidade estrutural da rodovia.

O projeto inclui ainda 11 dispositivos de retorno em desnível, 6 retornos em nível, 5 pontes, 4 trevos e 19 viadutos, ampliando a capacidade de manobra e reduzindo pontos de conflito. As melhorias beneficiam tanto moradores e produtores rurais quanto o transporte de cargas e serviços essenciais, promovendo deslocamentos mais estáveis e seguros entre os dois municípios.

As obras serão desenvolvidas em diversas frentes simultâneas. Durante a execução dos serviços, a EPR Litoral Pioneiro adotará um planejamento operacional voltado a reduzir ao máximo os impactos no dia a dia da população, com equipes dedicadas ao monitoramento constante do tráfego e à realização de ajustes sempre que necessário. A concessionária também informará os usuários com antecedência sobre intervenções e condições de circulação por meio de seus canais oficiais — site, redes sociais e atendimento operacional. O atendimento 24 horas pelo 0800 277 0153 permanece disponível para dúvidas, orientações e acionamentos.

As intervenções seguem no modelo de atuação da EPR baseado em diálogo permanente com o território, escuta ativa e informações claras aos usuários. Esse processo sustenta a licença social para operar e orienta soluções projetadas para cada realidade local. A modernização da BR-153 se conecta a esse propósito, ampliando segurança, fluidez e integração entre as comunidades atendidas.

Até o sétimo ano de contrato da concessionária, também serão realizados investimentos para a modernização da BR-369 e PR-092. As obras consolidam o Norte Pioneiro como um vetor de desenvolvimento, ampliando oportunidades econômicas, turísticas e de circulação regional. As obras também beneficiam trechos urbanos, com novos dispositivos, marginais e ampliações de capacidade.