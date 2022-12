Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Rosália Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó, morreu nesta segunda-feira (5), em Campinas. O comunicado foi confirmado pelo perfil oficial da dupla sertaneja.

“É com profunda tristeza e enorme pesar que comunicamos o falecimento de Rosália Lima, irmã de Chitãozinho e Xororó. A família agradece o entendimento de se reservarem nesse momento de profunda dor”, diz a nota.

A causa da morte e a idade de Rosália não foram divulgadas. Os irmãos cancelaram o show desta segunda-feira (5) no “Navio É o Amor”, um cruzeiro em comemoração aos 30 anos de carreira de Zezé Di Camargo e Luciano.

Rosália nasceu no Paraná e foi casada com o cantor sertanejo Marciano, da dupla com João Mineiro, o casal teve uma filha.

Rosália nasceu no Paraná e foi casada com o cantor sertanejo Marciano, da dupla com João Mineiro, o casal teve uma filha.