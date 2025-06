Na noite desta sexta-feira, o Centro de Eventos de Jacarezinho foi palco de um dos momentos mais simbólicos da cultura local: o Baile da Rainha da FETEXAS 2025. A festividade, que integra a programação oficial da 30ª edição da Feira Agropecuária e Industrial de Jacarezinho (FETEXAS), atraiu grande público da cidade e de municípios vizinhos.

O destaque da noite foi a escolha da nova realeza da festa na categoria adulta. A disputa acirrada e cheia de emoção revelou o talento, a desenvoltura e o carisma das candidatas que disputaram o título de Rainha Texana, com apresentações marcadas por elegância e autenticidade.

As eleitas foram:

Rainha Adulta: Samara Godoi

1ª Princesa Adulta**: *Rafaela Nogueira*

2ª Princesa Adulta**: *Samira da Palma*

As vencedoras conquistaram a admiração do público e dos jurados e agora assumem oficialmente o papel de embaixadoras da beleza sertaneja. Elas representarão a FETEXAS 2025 em eventos e ações culturais ao longo do ano, reforçando a valorização da mulher do campo e das tradições do Norte Pioneiro do Paraná.

O Baile da Rainha, além de cumprir seu papel cultural, fortaleceu o espírito comunitário da região e marcou o início das festividades que seguirão com atrações musicais, exposições e atividades voltadas ao agronegócio.

A FETEXAS 2025 continua com uma programação repleta de cultura, tradição e celebração da identidade sertaneja.* Se quiser, posso transformar isso em um post para redes sociais ou uma matéria para rádio também!