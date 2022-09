Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma perseguição feita por policiais rodoviários federais (PRF) terminou com um homem preso durante este sábado (24), na cidade de Cascavel, no Oeste do Paraná. Um vídeo mostra o momento em que a equipe e o suspeito adentram um matagal por conta da operação.

A situação aconteceu no quilômetro (km) 82 da BR-467, no distrito de sede Alvorada. O homem estava dirigindo uma Volkswagen Saveiro, que teria sido roubada na cidade de Campo Largo (RMC), carregada com cigarro contrabandeado do Paraguai.

Após parar o veículo na área rural, o suspeito iniciou uma fuga a pé e, após cerca de 500 m, foi alcançado por um policial. Segundo a PRF, o suspeito investiu contra o policial no intuito de tomar sua arma. Porém, ele foi alvejado na perna por conta da ação do policial que buscou se defender.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar socorro ao homem. Ele foi encaminhado para casa hospitalar e ficará sobre escolta policial até receber alta. O veículo foi encaminhado juntamente com a carga para a Polícia Federal (PF) de Cascavel.

Veja a perseguição abaixo: