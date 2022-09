Escutar esta notícia Escutar esta notícia

A Polícia Militar fez a apreensão de 189kg de maconha em um carro abandonado às margens da BR-153, em Santo Antônio da Platina, durante o começo da manhã deste sábado (24).

De acordo com informações divulgadas pela PM, a equipe foi acionada com a informação de que havia um carro com pneu furado sem nenhum ocupante abandonado próximo a ponte do Rio Ubá, entre Santo Antônio e Jacarezinho, com suspeita de que teria drogas.

A equipe foi até o local indicado pela chamada e localizou um HB20 branco, pertencente a uma locadora de veículos, parado no acostamento e sem ninguém por perto.

Dentro do carro os policiais localizaram uma grande quantidade de tabletes de maconha, que após pesada totalizou 189kg de droga.

O carro e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio da Platina.