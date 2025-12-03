Na noite desta terça-feira, por volta das 19h, a Polícia Militar do município de Ribeirão Claro realizou patrulhamento após flagrar um grupo de motociclistas praticando direção perigosa nas proximidades do cemitério, sentido bairro Sasdelli. Segundo a equipe policial, os condutores realizavam manobras arriscadas, empinavam motocicletas e provocavam estampidos pelo escapamento, além de outras infrações de trânsito.

Ao tentar realizar a abordagem, os policiais não conseguiram alcançar os motociclistas, que fugiram em alta velocidade. Durante o patrulhamento que seguiram pelos bairros e pela região central, a equipe voltou a avistar dois condutores subindo uma via do Centro. Ao perceberem a presença da viatura, ambos abandonaram as motocicletas em frente a uma praça e fugiram a pé.

De acordo com a polícia, um dos envolvidos já é conhecido pela prática de infrações semelhantes. Uma das motocicletas encontradas estava com documentação atrasada há cerca de duas décadas. O segundo veículo, também abandonado no local, apresentava atraso no licenciamento superior a dez anos.

A equipe permaneceu no endereço por aproximadamente cinquenta minutos aguardando que os responsáveis retornassem, o que não ocorreu. Diante disso, as duas motocicletas foram recolhidas e encaminhadas ao pátio da Polícia Militar.

As autoridades reforçam que operações de fiscalização continuarão sendo intensificadas com o objetivo de prevenir acidentes e coibir práticas que coloquem a população em risco.