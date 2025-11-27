A sexta-feira (28) será marcada pelo calor no Paraná, com variações significativas no tempo entre as regiões. A circulação de umidade favorece a formação de novas instabilidades, especialmente entre Ponta Grossa, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral, onde há previsão de pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas.

Conforme a Climatempo, no interior do estado o destaque permanece sendo o calor intenso. Cidades como Pato Branco, Foz do Iguaçu, Campo Mourão, Paranavaí e Londrina devem registrar altas temperaturas, chegando a 35°C em Foz do Iguaçu, onde há novo alerta para baixa umidade relativa do ar.

Sábado ensolarado e de calor acentuado no Paraná

Já no sábado (29) o tempo firme volta a predominar em praticamente todo o estado. A chuva fraca e passageira deve ocorrer apenas no Litoral. Nas demais regiões, o sol aparece com força, garantindo estabilidade atmosférica e calor acentuado. No oeste e no norte, as temperaturas poderão novamente atingir 35°C, com índices de umidade continuando baixos.

O domingo (30), último dia do mês, será ensolarado e abafado em grande parte do Paraná. A influência dos ventos quentes continentais favorecerá o aumento ainda maior das temperaturas.

No entanto, ao fim do dia, o aprofundamento de uma área de baixa pressão no interior do continente trará mudanças no tempo. Instabilidades avançam pelo sudoeste e sul do estado, com pancadas de chuva de intensidade variável, acompanhadas por raios e rajadas de vento.