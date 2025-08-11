Na tarde desta segunda-feira, 11 de agosto, um acidente foi registrado na Rua Marechal Deodoro, em frente à clínica do Hospital dos Olhos, na cidade de Jacarezinho (PR). De acordo com testemunhas, um caminhão baú colidiu com um automóvel modelo Renault Duster e, em seguida, atingiu um poste de energia elétrica.

Equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros estiveram no local para prestar atendimento e controlar a situação. Apesar do impacto, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

O acidente causou lentidão no trânsito da região e chamou a atenção de moradores e comerciantes próximos. As autoridades devem apurar as circunstâncias da colisão e avaliar os danos causados à infraestrutura urbana.

Assista o vídeo 👇

https://www.instagram.com/reel/DNOz4NPSPwA/?igsh=OXZ4ZjBvY3lsd2hh