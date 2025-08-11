A Carreta da Inovação chega nesta semana nos municípios de Santo Antônio da Platina e Ribeirão do Pinhal, no Norte Pioneiro, levando tecnologia, conhecimento e atividades interativas para a população local. As ações gratuitas serão oferecidas de terça a sexta-feira (12 a 15), das 9h às 12h e das 14h às 18h.

Em Santo Antônio da Platina, a estrutura itinerante estará no Parque de Exposições Dr. Alício Dias dos Reis (Efapi), na PR-153, km 40. Em Ribeirão do Pinhal, a Carreta ficará estacionada na Rua Sinésio Andrade Borges, s/n, ao lado do Ginásio de Esportes.

O projeto é uma iniciativa da Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial (SEIA) e tem como objetivo levar inovação e transformação digital ao Interior do Estado, promovendo o desenvolvimento local e estimulando o interesse pela tecnologia entre a comunidade.

O secretário da Inovação e Inteligência Artificial, Alex Canziani, afirma que o projeto visa democratizar o acesso à inovação, especialmente para públicos com menor acesso a esses recursos. “É uma forma de instigar a curiosidade e criatividade das crianças e jovens do Interior, despertando o interesse deles por essa área”, diz.

A Carreta da Inovação conta com laboratórios móveis, oficinas, exposições e demonstrações práticas de tecnologias emergentes, oferecendo uma oportunidade única para estudantes, empreendedores e público em geral conhecerem as tendências do setor tecnológico.

A próxima parada será em Tapejara, de 19 a 22 de agosto, oferecendo novamente uma programação repleta de atividades tecnológicas e interativas para a população.