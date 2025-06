Um homem, de 33 anos, foi preso nesta quarta-feira (4) por forjar o próprio sequestro para tentar extorquir a própria mãe. O caso aconteceu em Cascavel, no Oeste do Paraná. A vítima estava morando em outro município.

De acordo com o delegado Diego Ribeiro Martins dos Santos, da Polícia Civil do Paraná (PCPR), a mãe mora em Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. Ela procurou a delegacia informando que o filho estava sendo mantido em cárcere privado no município do oeste paranaense. A vítima informou que o valor exigido pelo resgate é de R$ 500.

O homem foi encontrado em um posto de gasolina na Avenida Carlos Gomes, em Cascavel. Os policiais encontraram indícios de que ele forjou o sequestro para tentar extorquir dinheiro da mãe.

“Com ele, foram apreendidos documentos e um celular que possivelmente foi utilizado na tentativa de extorsão. O suspeito foi preso em flagrante e confessou, em interrogatório, ter inventado o sequestro com a finalidade de conseguir recursos para apostas online”, explica.

O filho da vítima foi encaminhado para o sistema penitenciário.