A redução no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) foi aprovada após duas sessões ordinárias na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) nesta terça-feira (16). O projeto proposto pelo Governo do Paraná segue para sanção do governador Ratinho Jr. (PSD).

A proposta prevê uma redução de 45% nessa alíquota, com queda de 3,5% para 1,9% a partir de 2026 nesse imposto. Serão beneficiados 83% dos 4,1 milhões de veículos tributados no Paraná.

Na Alep, a votação em segundo turno recebeu 48 votos favoráveis e nenhum contrário. A bancada da oposição tentou realizar uma nova votação em plenário, mas foi derrotada por 38 votos a oito.

O Governo do Paraná justificou a proposta como forma de “proporcionar alívio financeiro às famílias paranaenses”. Alguns mecanismos de compensação foram adicionados na legislação, como, por exemplo, o aumento da multa por atraso, que passará de 10% para 20%.

Dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) apontam que, somente nos últimos dez dias, o número de emplacamentos de veículos cresceu 11% no estado.

Entre os dias 10 e 19 de agosto — período anterior ao anúncio feito em 20 de agosto — foram registrados 10.647 procedimentos desse tipo, enquanto que em 20 e 29 de agosto o número saltou para 11.807.