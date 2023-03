Escutar esta notícia Escutar esta notícia

Uma Ford Ecosport roubada em Jacarezinho foi localizada na última quinta-feira (08) em Cambará, durante ação conjunta da Polícia Militar e Polícia Civil.

O carro tinha sido roubado por dois indivíduos que chegaram em uma moto e renderam a proprietária, fugindo na sequência.

Após trabalhos de investigação, os agentes chegaram a localização do veículo, no bairro Ignez Panichi Hamzé, em Cambará, onde estava em posse de duas menores. Com elas também foram encontradas porções de cocaína.

As duas envolvidas foram apreendidas e encaminhadas junto com o carro e a droga para a Delegacia de Polícia Civil de Cambará.

Legenda: Ecosport foi localizada no bairro Ignez Panichi Hamzé