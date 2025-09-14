A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), documento válido em todo o país, e destinado a professores da educação básica e superior, de redes públicas e privadas, foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, nesta quinta-feira (11). Confira passo a passo para a solicitação do documento.

De acordo com a lei sancionada, a carteira tem como objetivo identificar os professores, valorizar e reconhecer a profissão, e facilitar o acesso a ferramentas de trabalho, descontos em eventos culturais e diárias de hotéis.

A emissão da CNDB ainda depende da regulamentação por decreto e portaria do Ministério da Educação.