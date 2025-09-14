A Carteira Nacional Docente do Brasil (CNDB), documento válido em todo o país, e destinado a professores da educação básica e superior, de redes públicas e privadas, foi sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, junto com o ministro de Estado da Educação, Camilo Santana, nesta quinta-feira (11). Confira passo a passo para a solicitação do documento.
De acordo com a lei sancionada, a carteira tem como objetivo identificar os professores, valorizar e reconhecer a profissão, e facilitar o acesso a ferramentas de trabalho, descontos em eventos culturais e diárias de hotéis.
A emissão da CNDB ainda depende da regulamentação por decreto e portaria do Ministério da Educação.
Passo a passo para solicitar a Carteira Nacional Docentes
No documento estarão dados como nome, Cadastro de Pessoa Física (CPF), filiação, local de residência, data de nascimento e dados profissionais, como a instituição de ensino à qual o docente trabalha, e uma foto no formato 3×4.
Confira o passo a passo para solicitar a CNDB abaixo:
- Cadastre-se no programa Mais Professores para o Brasil
- Acesse o gov.br com o CPF e a senha
- Informe o vínculo de docência, o estado e município onde atua
- As informações serão checadas por bases oficiais, como a Receita Federal e o Censo Escolar