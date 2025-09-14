A Polícia Científica do Paraná (PCIPR) recebeu um reconhecimento internacional pela iniciativa inédita de recrutar peritos com formação em Geologia. A ação foi destacada no boletim da União Internacional de Ciências Geológicas (IUGS-IFG), uma das mais importantes instituições mundiais dedicadas à pesquisa e disseminação do conhecimento geocientífico, ligada à ONU.

Segundo o boletim, a contratação dos profissionais representa um marco para a aplicação da ciência no combate ao crime. O reconhecimento ressalta o papel pioneiro da PCIPR na utilização da geologia forense, área que permite analisar solos, minerais, rochas e sedimentos encontrados em cenas de crime, relacionando vestígios a locais, suspeitos e até mesmo vítimas

O diretor da PCIPR, Luiz Rodrigo Grochocki, destacou que o reconhecimento internacional reforça a valorização do Estado no trabalho pericial para auxiliar na elucidação das investigações. “A geologia forense amplia significativamente a capacidade técnica da Polícia Científica. Esse reconhecimento mostra que estamos alinhados às práticas mais modernas de ciência aplicada à justiça”.

O documento ainda enfatiza a relevância global da medida. A IUGS-IFG considera que a iniciativa paranaense fortalece a rede de geólogos forenses na América Latina e serve como referência para outros países. Com a incorporação desses profissionais, o Paraná se consolida como um dos estados brasileiros na vanguarda da ciência forense, contribuindo para a inovação, a qualidade das investigações e o fortalecimento da justiça criminal.

CIÊNCIAS DA TERRA— A Geologia é a ciência que se dedica ao estudo do Planeta Terra, sua origem, composição, estrutura, evolução e processos internos e externos. Tradicionalmente aplicada em mineração, petróleo e engenharia, na criminalística ela exerce um papel fundamental na investigação de crimes contra o meio ambiente e a ordem econômica e na análise de microvestígios em cenas de crime.

“Assim como o DNA ou as impressões digitais, vestígios de solo constituem uma assinatura única e podem fornecer informações de rastreabilidade, ligando pessoas ou objetos a lugares ou ambientes específicos”, explica o técnico de Perícia Oficial da PCIPR Matheus Pereira Nogueira e Silva.

IUGS— A União Internacional de Ciências Geológicas é uma organização científica vinculada à Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), agência especializada da ONU com sede em Paris. Fundada em 1961, tem como objetivo contribuir para a paz e segurança no mundo, fomentando o desenvolvimento sustentável e harmonia social mediante princípios geoéticos.