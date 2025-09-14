Uma ação conjunta da equipe ROTAM e do CANIL da Polícia Militar resultou na apreensão de drogas e na detenção de dois suspeitos, entre eles uma menor de idade, no bairro Nossa Senhora das Graças.

As equipes realizavam patrulhamento com base em informações da Agência Local de Inteligência, que apontavam para um imóvel em reforma, na Rua Antônio Consolin, como possível ponto de armazenamento de drogas e armas.

Durante a abordagem, foram identificados um homem e uma adolescente. Com eles, os policiais localizaram pequenas porções de maconha, além de dinheiro e celulares. Na sequência, o cão de faro Sagá auxiliou nas buscas dentro da residência, onde foi encontrado um balde com aproximadamente 518 g de crack escondido em uma bexiga laranja, além de outra bucha de maconha e uma maleta de pistola vazia.

Segundo a PM, os abordados admitiram que a droga seria destinada ao comércio ilícito.

Resultados da ação:

01 homem preso;

01 menor apreendida;

02 celulares apreendidos;

01 porção de crack (518 g);

02 buchas de maconha;

R$ 20,00 em espécie.

Os suspeitos foram encaminhados ao pronto-socorro para exames de rotina e, posteriormente, apresentados à autoridade policial na 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho. O Conselho Tutelar acompanhou os procedimentos envolvendo a adolescente.