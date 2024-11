Quatro projetos da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) foram contemplados pelo Programa de Produtividade em Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico da Fundação Araucária. O resultado foi divulgado no dia 15 de outubro e contempla propostas das áreas de Ciências Agrárias, Linguística, Letras e Arte e Ciências Sociais e Aplicadas.

Para o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UENP, Jorge Sobral da Silva Maia, a aprovação das propostas dos pesquisadores da UENP também é indicativo das ações da PROPG e da dinâmica desenvolvida pela gestão atual que potencializa o ambiente institucional para qualificar e fazer avançar pesquisas altamente qualificadas, contribuindo, inequivocamente, com o desenvolvimento local, regional, nacional e internacional e possibilitando que a Universidade expanda sua inserção no qualificado grupo de instituições de excelência na produção da ciência nacional.

“Esta chamada pública contempla projetos de elevada relevância no âmbito da Pesquisa no estado do Paraná e visa financiar bolsas de produtividade a profissionais de reconhecida liderança na atuação junto a redes ou projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico de alta relevância para a política estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, que, certamente, estimula e amplia o avanço da pesquisa, o desenvolvimento tecnológico e sociocultural em sintonia com os ecossistemas do Conselho Paranaense de Ciência e Tecnologia (CCT/PR), com os Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação (NAPIs) ou com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável”, parabeniza Sobral.

A professora do curso de Letras, do Campus de Cornélio Procópio, Leticia Jovelina Storto, explica que o seu projeto, intitulado “Gêneros discursivos orais e oralidade na formação docente no estado do Paraná”, tem o objetivo de investigar, em contexto paranaense, as concepções e práticas de oralidade e de gêneros discursivos orais na formação de professores de Língua Portuguesa e no discurso de professores a partir de uma perspectiva textual e discursiva.

“Eu fiquei bastante feliz com a aprovação do meu projeto de bolsa produtividade. É a primeira vez que submeto uma proposta para bolsa produtividade pela Fundação Araucária. Eu acredito que a aprovação do projeto é muito significativa, haja vista que é o único projeto da área de Letras e Linguística da UENP que teve a aprovação. A relevância do projeto é a compreensão do trabalho com oralidade na formação docente no Estado do Paraná. Então, eu vou analisar documentos curriculares, Projetos Pedagógicos de Cursos, planos de ensino, analisando o trabalho com oralidade, gêneros discursivos orais só no Estado do Paraná, nas universidades paranaenses, especialmente nas estaduais, verificando como isso tem ocorrido”, enfatiza.

O professor do curso de Agronomia do Campus Luiz Meneghel, de Bandeirantes, Oriel Tiago Kölln, celebrou a aprovação, após cinco tentativas. “É um motivo de muito orgulho alcançar esse posto de bolsa produtividade. Essa é uma conquista muito boa para qualquer pesquisador e uma das principais buscas de reconhecimento na vida da pesquisa, mas é sempre muito concorrido. Tentei cinco vezes e não tinha sido contemplado, porque, obviamente, lá é uma concorrência muito maior. É simplesmente ser reconhecido pelo trabalho de pesquisa que desenvolvemos na Universidade”, destacou.

O projeto de pesquisa do professor Oriel visa calibrar doses e eficiência de uso de nitrogênio e fósforo em rotação de culturas no Norte Pioneiro do Paraná. “Já existe um boletim onde está delimitado quais são as doses que se utiliza para soja e milho, só que isso precisa de atualização. Isso, então, tem um aspecto científico, mas também bastante prático, que é ajustar para os agricultores a melhor dose ou a que melhor se ajusta para produção de soja e milho”, explica. O título do projeto é “Calibração de doses e eficiência de uso de nitrogênio e fósforo em rotação de culturas no Norte Pioneiro do Paraná”.

Já a proposta do professor do curso de Direito do Campus de Jacarezinho, Fernando de Brito Alves, destaca o tema “Governança Corporativa e Compliance antidiscriminatória no âmbito do Poder Público: a promoção dos direitos fundamentais por meio da adoção de políticas antidiscriminatórias”. Ele afirma que a bolsa produtividade é uma importante estratégia de estímulo para a pesquisa e inovação, porque ao mesmo tempo em que estimula, acaba premiando pesquisadores.

“O meu projeto preconiza a realização de um inventário, a sistematização e proposição de standards de Compliance Antidiscriminatório, uma prática essencial na efetivação de direitos das minorias e grupos vulneráveis, mas que ainda se encontra metodologicamente difusa em ações sobrepostas e esparsas no âmbito do Estado do Paraná. Meu objetivo é inventariar as boas práticas recomendadas pelos Conselhos Intersetoriais e Comitês de Políticas Públicas na promoção de direitos de minorias e grupos vulneráveis, bem como desenvolver um modelo de Compliance Antidiscriminatório, com standards mínimos, para aplicação no âmbito do Poder Público Estadual”, explica Fernando.

Com o tema “Constituição e serviços públicos como instrumentos para efetivação da justiça e de direitos”, o projeto do professor Ilton Garcia da Costa também foi aprovado na Chamada Pública 23/2023. “Fiquei feliz e honrado de ser selecionado entre os mais de 600 projetos que postularam a possibilidade de bolsa de pesquisador produtividade. Os projetos foram submetidos para análise por este grande número de colegas professores pesquisadores de todas universidades públicas do Paraná e muitas particulares. São reconhecidos e renomados pesquisadores do Paraná. Com isto, consigo elevar ainda mais o patamar e a projeção da bandeira da UENP”, comemora o professor.

“A bolsa produtividade refere-se ao projeto Constituição e serviços públicos como instrumentos para efetivação da justiça e de direitos, onde se procura investigar como os serviços públicos com base nos princípios constitucionais, são necessários e fundamentais para que se consiga a obtenção de direitos e a inclusão social, por consequência a justiça. A ideia de nossa pesquisa considera que devemos apresentar quando viável uma proposta de solução para algum problema, e como nosso campo de estudo é o Direito, pretende-se que sejam feitas propostas legislativas nos diversos níveis, propostas inovadoras, ou para suprir lacunas, ou para estimular comportamentos e que venha em benefício da sociedade”, conclui.