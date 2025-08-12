A 44ª Semana Literária e Feira do Livro do Sesc PR começa nesta quarta-feira, em 27 cidades do estado, e em Jacarezinho vai do dia 13, até sábado, dia 16, oferecendo uma programação totalmente gratuita. O evento reúne bate-papos literários, espetáculos, leituras dramáticas, shows, palestras e a presença de autores renomados.
Destaques da programação:
• Feira do Livro – Quarta a sexta-feira, das 9h às 19h, e sábado, das 9h às 13h.
• Bate-papo literário com Miguel Sanches Neto, dia 14 às 19h
• Diálogos: Lembrar e recontar, com Eliane Marques, dia 13, às 20h30.
• Leitura dramática: Penélope, de Dalton Trevisan, dia 13 às 18h30
• Palestra e lançamento do livro Miguel, o herói do bairro, de Sergio Vale da Paixão, sábado, dia 16 às 9h30.
• Teatro: No dia 14, às 20h30, o espetáculo Livro-me, criado por Fábio Lins e dirigido por Sérgio Mercúrio, que promete uma experiência única aos amantes da literatura. A abertura, no dia 13, às 19h, também valoriza a produção local com a apresentação teatral Histórias de um certo velho, protagonizado pelo ator Cleiton dos Santos.
Além disso, a programação inclui atrações musicais, como na abertura, dia 13, às 19h30, o Trio Instrumental Special Dog — com o pianista Guilherme Sartori, o contrabaixista Luan Tavares e a violinista Carline Adrião — e a apresentação dos corais Premium e Plus, formados por alunos do Centro Cultural Special Dog, no sábado, dia 16, às 11h.
A livraria e papelaria local Pincel de Mel coordena uma grande feira do livro na unidade do Sesc Jacarezinho durante todo o evento. Imperdível para todas as idades!
Luis Antônio Ferreira, técnico de Cultura do Sesc Jacarezinho, destaca:
“A população jacarezinhense é nossa convidada. Toda a programação é gratuita. Teremos a participação de muitos artistas e diversas ações culturais. Nossa expectativa é receber mais de 3 mil pessoas.”
Segundo o Sesc Paraná, o evento busca democratizar o acesso à literatura, aproximando autores e leitores e promovendo o gosto pela leitura.
SERVIÇO
44ª Semana Literária e Feira do Livro do Sesc PR
Data:13 a 16 de Agosto
Atrações gratuitas em todos períodos
Programação: https://www.sescpr.com.br/semanaliteraria/programacao/?t_cidade=jacarezinho
Local: SESC Jacarezinho – R. Dois de Abril, nº 720
Informações: (43) 3511-2700
Fonte: Assessoria