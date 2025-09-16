Na manhã desta segunda-feira (15), por volta das 6h50, um acidente envolvendo dois caminhões foi registrado no km 402 da BR-277, no município de Candói, região central do Paraná. Os veículos trafegavam em sentidos opostos quando colidiram frontalmente.

Um dos condutores morreu no local. Outras duas pessoas sofreram ferimentos leves e foram atendidas pelas equipes de resgate.

Com o impacto, parte da carga de calcário transportada por um dos caminhões ficou espalhada sobre a pista. A rodovia foi totalmente interditada para os trabalhos de atendimento, perícia e remoção dos veículos.

A ocorrência mobilizou a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Instituto Médico Legal (IML) e equipes da Polícia Científica. Até o momento da publicação, não havia previsão oficial para a liberação completa do tráfego no trecho afetado.