Duas pessoas morreram após um acidente entre três carros na tarde desta segunda-feira (15), na BR-163, em Toledo, na Região Oeste do Paraná. Algumas vítimas precisaram ser retiradas das ferragens após as colisões.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), um veículo Hyundai Santa-fe teria colidido com outro carro, ainda não identificado, e invadido a pista contrária. Sem controle, a SUV colidiu frontalmente com um Honda HR-V, que chegou a tombar por cima do outro automóvel.

Dois homens, ainda não identificados, que estavam no Santa-fe morreram ainda no local. Um casal que estava no HR-V sofreram ferimentos moderados e foram atendidos por socorristas do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência, do Corpo de Bombeiros do Paraná, e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Até o fechamento desta matéria, ainda havia registro de trânsito lento e longas filas, tantos nas pistas sentido Cascavel, quanto nas que vão em direção a Toledo. Equipes da PRF auxiliam na orientação aos motoristas no local.