O Paraná está sob alerta amarelo para risco de tempestades em pelo menos 84 cidades, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Os ventos podem chegar a 60 km/h acompanhados de queda de granizo.

O aviso é valido até às 10h desta terça-feira (16). Mesmo que baixo, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

As regiões do Paraná em alerta amarelo para tempestade são: Norte Pioneiro Paranaense; Norte Central; Centro Oriental; Noroeste e Oeste.

Tempestade no Paraná: veja previsão do tempo

A terça-feira (16) será marcada por instabilidade no centro-leste do Paraná. Em Curitiba, o dia deve começar nublado e seguir assim durante a maior parte do tempo, segundo a Climatempo. A previsão nessas regiões aponta chuva fraca a moderada em diferentes momentos, sem risco de temporais ou grandes volumes acumulados.

As temperaturas permanecem amenas devido à cobertura de nuvens, com isso, a máxima não deve passar dos 22°C na capital. Ao longo do dia, podem ocorrer breves aberturas de sol, mas logo voltam as nuvens e pancadas isoladas de chuva.

No oeste e sudoeste, a terça ainda terá registros de chuva pela manhã, mas a condição tende a diminuir no período da tarde.