O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (3), mais de 100 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Brasil. A pasta passou a divulgar boletins diários dos casos, com base nos dados enviados pelos estados.

Até o momento, são 11 casos confirmados e 102 em investigação. Somente em São Paulo foram registrados 101 casos (11 confirmados e 90 em investigação). O Paraná também está com um caso em investigação.

Também há casos suspeitos nos seguintes estados:

12 ocorrências de intoxicação por metanol resultaram em morte no Brasil

Do total de ocorrências, 12 resultaram em morte. Uma foi confirmada em São Paulo e outras 11 estão em investigação, divididas pelos seguintes estados:

8 em São Paulo;

1 em Pernambuco;

1 na Bahia;

1 no Mato Grosso do Sul.

As notificações foram repassadas pelos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilência em Saúde Nacional (Cievs) estaduais ao Cievs nacional, responsável pela consolidação dos dados.

*Com informações da Agência Brasil e supervisão de Jonathas Bertaze.