O Ministério da Saúde confirmou, nesta sexta-feira (3), mais de 100 registros de intoxicação por metanol após ingestão de bebidas alcoólicas no Brasil. A pasta passou a divulgar boletins diários dos casos, com base nos dados enviados pelos estados.
Ministério da Saúde confirma 113 casos de intoxicação por metanol no Brasil
Até o momento, são 11 casos confirmados e 102 em investigação. Somente em São Paulo foram registrados 101 casos (11 confirmados e 90 em investigação). O Paraná também está com um caso em investigação.
Também há casos suspeitos nos seguintes estados:
- 6 em Pernambuco;
- 2 na Bahia;
- 2 no Distrito Federal;
- 1 no Mato Grosso do Sul.
12 ocorrências de intoxicação por metanol resultaram em morte no Brasil
Do total de ocorrências, 12 resultaram em morte. Uma foi confirmada em São Paulo e outras 11 estão em investigação, divididas pelos seguintes estados:
- 8 em São Paulo;
- 1 em Pernambuco;
- 1 na Bahia;
- 1 no Mato Grosso do Sul.
As notificações foram repassadas pelos Centros de Informações Estratégicas e Resposta em Vigilência em Saúde Nacional (Cievs) estaduais ao Cievs nacional, responsável pela consolidação dos dados.
*Com informações da Agência Brasil e supervisão de Jonathas Bertaze.