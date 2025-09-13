A Polícia Civil do Paraná segue com as buscas dos quatro homens desaparecidos em Icaraíma, no Noroeste do Paraná. Nesta sexta-feira (12), um carro foi encontrado dentro de um bunker com marcas de sangue e tiros.

As famílias dos desaparecidos em Icaraíma foram informadas sobre a descoberta do veículo. De acordo com Meire Souza, esposa de Rafael Juliano Marascalchi, a família segue em orações.

Foram horas muito difíceis para nós. Precisei ser medicada. Vamos continuar em oração. Deus não perdeu o controle”, desabafou a mulher.

Carro usado por desaparecidos em Icaraíma foi encontrado

A Polícia Ambiental encontrou uma Fiat Toro enterrada em um bunker a 9 quilômetros da propriedade de Antônio e Paulo Buscariollo, foragidos pelo crime. O veículo tinha vestígios de sangue e tiros, mas nenhum corpo foi encontrado.

“A equipe da Polícia Militar Ambiental permanece no local onde foi encontrado o automóvel, aproximadamente 9km de distância da propriedade que possa ter relação com o crime, assim como outras forças de segurança que segue em diligências no local”, disse o tenente Guilherme Schnaider, da Polícia Militar.

Quatro homens estão desaparecidos na cidade de Icaraíma, desde o dia 5 de agosto. Alencar Gonçalves de Souza, Robishley Hirnani de Oliveira, Rafael Juliano Marascalchi e Diego Henrique Afonso, não enviaram mais notícias após irem até uma chácara para cobrar uma dívida de R$ 250 mil.

Diego saiu de Olímpia, no interior do estado de São Paulo, junto aos amigos Rafael e Robishley, moradores de São José do Rio Preto (SP), para tentar receber cerca de R$ 250 mil referentes à negociação de uma propriedade rural.

O grupo viajou no dia 4 de agosto e chegou à cidade paranaense no fim da tarde. Lá, eles teriam se encontrado com Alencar.