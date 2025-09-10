Na manhã desta quarta-feira (10), por volta das 11h50, um acidente do tipo colisão traseira foi registrado no km 342 da PR-092, entre o entroncamento da BR-153 e o entroncamento da PR-515, em Santo Antônio da Platina, no norte do Paraná.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), a colisão envolveu dois veículos:

Mercedes-Benz L1620, com placas de Andirá (PR):

– Condutor de 57 anos saiu ileso.

– Teste do etilômetro indicou 0,00 mg/L.

Fiat Uno, com placas de Santo Antônio da Platina (PR):

– Condutor de 41 anos sofreu ferimentos.

– Três passageiros, de 38, 28 e 54 anos, também ficaram feridos.

– Todos foram encaminhados ao Hospital de Santo Antônio da Platina.

O acidente ocorreu em uma curva, em trecho de declive. O boletim de ocorrência foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.