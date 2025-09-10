Uma aluna de 15 anos do Colégio Estadual Brasílio de Araújo foi flagrada por câmeras de segurança atacando a diretora com uma tesoura. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).
O conflito aconteceu na cidade de Bela Vista do Paraíso, no Norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (9)., De acordo com o delegado da PCPR responsável pelo caso, Marcos Rubira, a menina teria saído de sala de aula sem permissão e começado a bater nas portas de outras salas. Por isso, ela foi convidada até a sala dos professores para conversar.
Segundo as imagens de câmeras de segurança, a estudante começou a agredir a diretora durante essa conversa. Inicialmente, ela a agrediu com socos e puxões de cabelo, além de xingar a profissional.
Entretanto, pouco após ser contida por funcionárias, a aluna atacou a diretora novamente, dessa vez, com uma tesoura. Por isso, a adolescente precisou ser imobilizada pelas demais pessoas no local.
Até então, a PCPR não detalhou o motivo pelo qual o ataque ocorreu. Contudo, o caso está sendo investigado e será encaminhado ao Poder Judiciário para análise.
Assista o vídeo 👇
https://www.instagram.com/reel/DObxMSdEkzq/?igsh=MXU1NG5pc292djU3Yw==