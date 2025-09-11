Uma ação conjunta entre a Polícia Militar e a Polícia Civil resultou na prisão de quatro suspeitos acusados de integrar uma associação criminosa responsável por furtos de gado na região do Norte Pioneiro do Paraná. A operação aconteceu na noite desta terça-feira (9), por volta das 22h, na PR-531, Estrada do Caratuva, entre os municípios de Ibaiti e Arapoti. De acordo com o Boletim de Ocorrência, os presos já eram investigados por pelo menos três crimes semelhantes ocorridos em Pinhalão (22/08/2025), Pitanga (07/08/2025) e São Jerônimo da Serra (18/04/2025). O grupo utilizava um Fiat Uno branco e um caminhão amarelo com carroceria boiadeira para transportar os animais furtados.

As equipes da Agência Local de Inteligência do 2º BPM (ALI/2BPM) e do Setor de Investigação da Polícia Civil identificaram os veículos suspeitos circulando na zona rural. Após vigilância, com apoio da Patrulha Rural e das equipes de Rádio Patrulha (RPA) da 3ª Companhia, o Fiat Uno foi abordado ao retornar da região onde ocorreu o crime.

Na sequência, o caminhão foi interceptado e localizado carregado com 20 bovinos subtraídos nesta mesma noite, avaliados em aproximadamente R$ 70 mil.

A operação terminou com quatro homens presos, a apreensão de um Fiat Uno branco, um caminhão Mercedes-Benz 1513 de cor amarela e cinco aparelhos celulares. Além disso, os 20 bovinos furtados foram recuperados e devolvidos, evitando um prejuízo estimado em setenta mil reais aos produtores rurais da região.

Os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Ibaiti, onde permanecem à disposição da Justiça.