A Polícia Civil do Paraná (PCPR), por meio da 12ª Subdivisão Policial de Jacarezinho, prendeu em flagrante um jovem de 18 anos e apreendeu uma arma de fogo ilegal na manhã desta segunda-feira (9). A ação ocorreu no bairro Maria Angélica, por volta das 10h30, durante diligências relacionadas a um registro de disparo de arma de fogo ocorrido durante a madrugada.

A operação contou com apoio a uma ocorrência inicialmente atendida pela Polícia Militar, que investigava suspeitos envolvidos no disparo.

Investigação levou policiais até residência do suspeito

Durante o trabalho de busca pelos possíveis envolvidos, os investigadores localizaram a residência do jovem na Rua Antonio Albi.

Com a autorização do proprietário do imóvel, os policiais civis realizaram inicialmente uma busca no quarto do suspeito, mas nenhum material ilícito foi encontrado naquele momento.

Nova busca revelou arma escondida na lavanderia

Apesar da primeira vistoria não apresentar resultados, os investigadores perceberam contradições nas informações fornecidas pelo suspeito durante o depoimento. Portanto, decidiram realizar uma nova varredura minuciosa no imóvel.

A estratégia levou à descoberta de um revólver Taurus calibre .38, com numeração suprimida, escondido dentro de um armário na lavanderia da residência.

No local também foram encontradas cinco munições deflagradas.

Jovem foi preso em flagrante

O jovem recebeu voz de prisão em flagrante.

Ele deverá responder pelos crimes de:

Posse ou porte ilegal de arma de fogo;

Adulteração de sinal identificador de arma de fogo (numeração raspada)(

Favorecimento real.

Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao pronto-socorro local para exame de integridade física.

Ele foi recolhido à Cadeia Pública de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça.

A Polícia Civil segue com as investigações para esclarecer a possível relação da arma apreendida com o disparo registrado na madrugada.