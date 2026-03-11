Na quarta-feira (11), representantes da Secretaria Municipal de Saúde participaram de uma atividade de orientação no Tiro de Guerra de Jacarezinho. As servidoras Marilza de Freitas, da área de Saúde Coletiva, e Cristina Revinei, da Vigilância Sanitária, conduziram a ação voltada ao enfrentamento de problemas de saúde pública relacionados ao escorpião, à Dengue, ao Zika vírus e à Chikungunya.

Durante o encontro, foram apresentados procedimentos de controle e prevenção, incluindo medidas para eliminar criadouros do mosquito transmissor da Dengue e formas de reduzir riscos associados à presença de escorpiões. A iniciativa destacou a relevância da participação comunitária na adoção de práticas que contribuem para a redução desses agravos.

A Secretaria Municipal de Saúde registrou agradecimento aos profissionais envolvidos e reconheceu a colaboração do Tiro de Guerra de Jacarezinho como apoio fundamental para a realização da atividade.