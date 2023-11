Nesta terça (28) e na quarta-feira (29), 127 escolas estaduais de ensino regular irão participar de uma consulta pública para opinar sobre a mudança para o modelo cívico-militar para o ano letivo de 2024, no Paraná. As escolas são do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio e abrangem aproximadamente 80 mil alunos da rede estadual.

A consulta pública contará com a participação de professores, funcionários e pais de alunos matriculados na instituição. Estudantes maiores de 16 anos – conforme estabelecido em edital – também podem participar do pleito. Para votar, basta levar documento pessoal com foto. Os responsáveis terão direito a um voto por filho menor de idade matriculado na escola.

Para que a implementação seja efetivada, é preciso que mais de 50% das pessoas aptas a votar participem da consulta e que a maioria simples dos votantes (50% e mais um voto) seja favorável ao programa. O resultado da votação deve ser divulgado no dia 5 de dezembro.