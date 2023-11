O motorista de um carro, modelo GM Celta, ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um Ford Fiesta, na altura do km 506 da BR-376, em Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná, na manhã desta segunda-feira (27). O homem ficou preso às ferragens, foi socorrido em estado grave e levado ao Hospital Geral Unimed.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os dois carros bateram lateralmente e, em seguida, o Celta saiu da pista e colidiu contra uma mureta de concreto. O condutor do Fiesta não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro, que deu resultado negativo para a ingestão de bebidas alcoólicas.

O Celta foi removido para o pátio da PRF e o acidente não causou congestionamento, já que os dois veículos estavam fora da pista.