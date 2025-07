A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou que a conta de luz ficará mais cara no mês de agosto em todo o Brasil. Isso porque a bandeira tarifária passará de amarela para vermelha 2. Assim, a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos, o usuário pagará um valor extra de R$ 7,87. Em junho e julho esse índice estava em R$ 4,463.

“O cenário de afluências abaixo da média em todo o país reduz a geração por meio de hidrelétricas. Esse quadro eleva os custos de geração de energia, devido à necessidade de acionamento de fontes mais caras, como as usinas termelétricas”, pontuou a Aneel em nota.

Esse é o terceiro aumento nas bandeiras tarifárias promovido pela Aneel nos últimos meses. Em maio, a Agência interrompeu um período de cinco meses consecutivos de bandeira verde e alterou o status para amarela. Na época, a justificativa foi a transição do período chuvoso para o período seco do ano, e as previsões de chuvas e vazões nas regiões dos reservatórios para os próximos meses ficaram abaixo da média.

O que são as bandeiras tarifárias da conta de luz e por que elas deixam a tarifa mais cara?

Desde dezembro de 2024, a Aneel não mudava a bandeira tarifária. (Foto: Joedson Alves/Agência Brasil)

As bandeiras tarifárias foram criadas em 2015 pela Aneel e refletem os custos variáveis da geração de energia elétrica.

Divididas em níveis, as bandeiras indicam quanto está custando para o Sistema Interligado Nacional (SIN) gerar a energia usada nas residências, em estabelecimentos comerciais e nas indústrias.

Quando a tarifa é calculada pela bandeira verde, não há nenhum acréscimo. Quando são aplicadas as bandeiras vermelha ou amarela, a conta de luz fica mais cara por sofrer acréscimos a cada 100 quilowatts-hora (kWh) consumidos.

*com informações da Agência Brasil