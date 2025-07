O Governo do Paraná anunciou nesta sexta-feira (25) uma série de medidas para auxiliar as empresas do estado afetadas pelo ‘tarifaço’ aplicado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

Entre as medidas estão oferta de crédito, flexibilização de prazos para investimentos já acordados e utilização de créditos de ICMS homologados no Siscred para monetizar ou usá-los como garantia na tomada de recursos.

O Governo do Paraná ainda apontou que caso não haja acordo entre o Governo Federal e os Estados Unidos até a próxima sexta-feira (1º de agosto) – data em que serão aplicadas as tarifas de 50% às importações, poderá aplicar novas medidas em prol das indústrias e empresas do estado.

“É nosso dever ajudar a manter a economia do Paraná forte nesse momento de incertezas. Estamos trabalhando ao longo de alguns dias nesse pacote e vamos continuar dialogando com o setor produtivo para avaliar os próximos passos”, explica o governador Ratinho Junior.

Segundo a Secretaria da Fazenda do Paraná, as empresas com crédito de ICMS na receita estadual poderão utilizá-lo parcialmente para monetização, giro ou como garantia na tomada de recursos.

Também é avaliado a flexibilização de prazos de investimento das empresas enquadradas no programa Paraná Competitivo para que não fiquem sem fôlego financeiro.

Ainda pode ser disponibilizado pelo Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e pela Fomento Paraná R$ 400 milhões em disponibilidade para empréstimos.

“O Governo do Paraná é sensível a essas demandas e quer colaborar para o enfrentamento dessa dificuldade, principalmente no esforço de manter os empregos, as cadeias produtivas e ajudar no enfrentamento dessa dificuldade que deve começar de maneira bem concreta em agosto”, complementa o secretário da Fazenda, Norberto Ortigara.

Paraná exporta US$ 1,5 bilhão aos EUA anualmente

Setor florestal do Paraná é um dos mais afetados pelo ‘tarifaço’ dos EUA. (Foto: Divulgação/APRE)

Dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) apontam que os Estados Unidos importam cerca de US$ 1,5 bilhão por ano das empresas do Paraná.

Mais de 90 produtos do Paraná são exportados aos Estados Unidos, com destaque para o setor florestal e derivados, como painéis de MDF, esquadrias e portas.

Ainda são importados itens como máquinas, combustíveis minerais, plástico, alumínio, açúcar, café, adubos, borracha, produtos farmacêuticos, móveis, peixes e óleos vegetais.