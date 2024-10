O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) completou 112 anos nesta terça-feira (8) com solenidade militar no Quartel do Comando-Geral (QCG), em Curitiba. O evento também foi marcado pela entrega de 12 novos veículos à Corporação e pela homenagem do CBMPR a 25 personalidades civis e militares. Participaram representantes das forças de segurança do Paraná, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa e do Poder Judiciário.

” É um orgulho estar à frente de uma Corporação que tem muita credibilidade junto à população. O Corpo de Bombeiros se mantém atuante e tendo como objetivo aquilo que a gente tem de maior valor, que é a vida”, destacou o coronel Manoel Vasco de Figueiredo Junior, comandante-geral do CBMPR.

Em seu discurso, ele exaltou a história da corporação e valorizou as pessoas que fizeram e fazem parte de cada momento da instituição. “Nossos bombeiros são mais do que servidores, eles são a representação do compromisso, da coragem e do amor à vida”, ressaltou.

O comandante-geral destacou também o apoio do governador Carlos Massa Ratinho Junior e do secretário da Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira. “Hoje, ao celebrarmos 112 anos de história, reafirmamos nosso compromisso com a sociedade paranaense: continuaremos a evoluir, a nos modernizar e a buscar excelência em cada ação, porque o povo do Paraná merece o nosso melhor”, ressaltou”.

O secretário da Segurança Pública enfatizou o respeito que o cidadão paranaense tem pelo Corpo de Bombeiros. “Nos traz muito orgulho. E é uma Instituição que nunca foi tão demandada como agora. Em contrapartida, o governo de Ratinho Junior tem investido muito”, comentou Hudson.

“A prova é a entrega desse material, esses caminhões, e a contratação de mais 600 bombeiros militares para o próximo ano. Além da emancipação, que foi um gesto de respeito do Governo do Estado para com o Corpo de Bombeiros”, complementou, citando a independência administrativa do CBMPR em relação à Polícia Militar, ocorrida em dezembro de 2022.

NOVOS VEÍCULOS– O secretário Hudson ressaltou que os novos veículos não são um presente para a Corporação. Pelo contrário. “Na verdade, presente é o que o Corpo de Bombeiros dá pra toda a sociedade. Então, temos que agradecer a todo efetivo. E o governador retribui equipando o bombeiros militares, dando condições, viaturas, uniforme adequado, para que eles continuem fazendo aquilo que já fazem com excelência: salvar vidas”, finalizou.

Os veículos entregues nesta terça-feira são oito caminhões auto bomba tanque resgate (ABTR), adquiridos pelo governo estadual. Outros quatro chegam no início de 2025. Também são quatro caminhões de auto busca e salvamento (ABS), advindos de emendas parlamentares. O total de investimentos nesses equipamentos é de cerca de R$ 10 milhões.

CONDECORAÇÃO – Durante a solenidade, o comandante-geral do CBMPR e o subcomandante-geral, coronel Antonio Geraldo Hiller Lino, entregaram medalhas “Presidente Carlos Cavalcanti de Albuquerque” a 25 convidados. Essa condecoração, criada em 2006, é concedida a personalidades civis e militares que contribuíram de alguma forma com a Corporação.

Um dos agraciados foi o coronel Jean Rafael Puchetti Ferreira, da Polícia Militar. Ele, que também participou da solenidade representando o secretário da Casa Civil, João Carlos Ortega, não escondeu o orgulho pelo reconhecimento. “É uma grande honra ser homenageado por uma Corporação que salva vidas. Significa que nós contribuímos também para que isso se tornasse verdade”, afirmou.

O coronel Puchetti também ressaltou o trabalho conjunto realizado pelas forças de segurança no Paraná. “Ninguém vai a lugar algum sozinho. As instituições são profissionais, fazem a parte técnica; o governo faz a gestão política, mas todos dependem um do outro e hoje vivemos um momento ímpar de união. As forças de segurança trabalham de maneira uníssona. Cada uma conta com a força da outra, lado a lado, militando diariamente contra o crime e salvando vidas”, complementou.

Durante os discursos, o procurador-geral de Justiça do Ministério Público do Paraná, Francisco Zanicotti, exaltou a coragem dos bombeiros militares para cumprir sua missão. “Quando todo mundo corre em uma direção e alguém está correndo em outra, tem alguma coisa esquisita. Alguém poderia dizer que isso é maluquice. Eu prefiro dizer que é bravura”, declarou. “É uma bênção ter vocês aqui”.

DESFILE– A solenidade foi encerrada com um desfile de integrantes do Corpo de Bombeiros, trajados com os equipamentos de proteção individual (EPIs) de diversas atividades desempenhadas pelo efetivo, incluindo a presença de cães de busca do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST). Um dos momentos de maior destaque, gerando muitos aplausos dos convidados, ocorreu no fechamento dessa etapa, quando marcharam os veteranos da Corporação.

Representante do Legislativo no evento, a deputada Cloara Pinheiro se disse especialmente sensibilizada porque o pai dela foi comandante dos bombeiros em Londrina. “Para mim, ser bombeiro é determinação, é essa admiração que a gente tem, é garra, é uma missão de vida”, falou, parabenizando ao coronel Vasco, e aos demais bombeiros e seus familiares.

Presenças – Também estiveram na solenidade, entre outras autoridades, Cesar Neves, secretário estadual de Saúde; Sérgio Patitucci, desembargador do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR); Ananda Chalegre, diretora-geral da Polícia Penal; Coronel Jefferson Silva, comandante-geral da Polícia Militar do Paraná (PMPR); delegado Silvio Jacob Rockembach, delegado-geral da Polícia Civil do Paraná (PCPR); Luiz Rodrigo Grochocki, diretor-geral da Polícia Científica do Paraná; Coronel Paulo Roberto Bonfim Araujo, representando o comandante da 5° Divisão do Exército; Coronel BM Miguel Arcanjo Capriotti, ex-comandante-geral do CBMPR; Padre Anderson Lúcio Rosa, capelão do CBMPR.