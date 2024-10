Em operação conjunta, a Delegacia da Mulher de Foz do Iguaçu, com o apoio da Delegacia de Polícia de Cambará e da DENARC, prendeu na tarde de terça-feira (8) um homem de 38 anos, acusado de feminicídio. O mandado de prisão preventiva foi cumprido na cidade de Cambará, após o autor do crime assassinar sua companheira com uma facada na última quinta-feira (3), na frente das filhas menores de idade.

Devido à vedação eleitoral, o homem não foi preso em flagrante na ocasião. No entanto, a Polícia Civil iniciou imediatamente as investigações e obteve a ordem judicial para sua prisão.

“A Delegacia da Mulher de Foz do Iguaçu atua de forma incansável para garantir que crimes como esse não fiquem impunes”, afirma a delegada Giovanna Antonucci Brito Oliveira. “Agradecemos a colaboração da Delegacia de Polícia de Cambará e da DENARC, que foram fundamentais para a rápida captura do acusado.”

A delegada Renata Cintra, responsável pela equipe que efetuou a prisão em Cambará, parabenizou os agentes Boaventura, Fernando e Zanibaldo pela eficiência na operação. “O acusado foi encontrado em um churrasco, totalmente desprevenido, demonstrando a rapidez e a determinação de nossos policiais em combater a violência contra a mulher”, destaca Cintra.

A Polícia Civil do Paraná reforça seu compromisso em investigar e punir todos os casos de feminicídio no estado. “Servir e proteger” é o lema da PCPR, e a corporação não medirá esforços para garantir a segurança da população.