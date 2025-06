O Cursinho Popular da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) foi contemplado no edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), para receber apoio técnico e financeiro para a preparação de estudantes que buscam ingressar no ensino superior. Vinculado à Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação, o CPOP selecionou 393 propostas de cursinhos populares gratuitos de todo o país para receberem os auxílios.

O objetivo da ação é aprimorar o processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos pedagógicos, com vistas a ampliar o acesso ao ensino superior de pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, através do apoio técnico e financeiro para a permanência dos estudantes, de apoio ao trabalho de professores e coordenadores e melhoria de condições de oferta dos cursinhos.

O Cursinho Popular da UENP receberá o apoio financeiro de R$163,2 mil. De acordo com a coordenadora do projeto de extensão, Vanessa Campos Mariano Ruckstadter, o cursinho terá, por sete meses, 11 bolsas para alunos de graduação, cinco para profissionais formados e bolsa para a coordenação geral e coordenação pedagógica. “Além disso, teremos o auxílio permanência para os estudantes do cursinho, serão 40 alunos contemplados”, destacou.

“Estamos muito felizes com a notícia. Isso impactará muito na permanência dos estudantes do cursinho e na ampliação para os bairros. O Cursinho Popular da UENP está empenhado na construção de um projeto educativo comprometido com a transformação social. Essa parceria amplia oportunidades e, certamente, impactará positivamente a trajetória de estudantes oriundos de escolas públicas e em situação de vulnerabilidade em nosso município”, frisou Vanessa.

Para o pró-reitor de Extensão e Cultura, Rui Gonçalves Marques Elias, a conquista representa um importante reconhecimento do trabalho comprometido desenvolvido pela Universidade junto à comunidade. “A iniciativa fortalece a extensão universitária ao proporcionar aos nossos estudantes a oportunidade de atuarem de forma transformadora na sociedade, ao mesmo tempo em que beneficia diretamente jovens que buscam o acesso ao ensino superior. Com esse apoio, o Cursinho Popular poderá ampliar significativamente seu alcance, promovendo inclusão, cidadania e transformação social em nossa região”, ressaltou.

Realizado através do projeto de extensão “Projeto Ações Extensionistas do Cursinho Preparatório para Vestibular”, o Cursinho Popular da UENP tem o objetivo de auxiliar na democratização do acesso ao Ensino Superior, oferecendo aulas, monitorias, oficinas e simulados. Atualmente, além das aulas realizadas na UENP, o cursinho ministra aulas em bairros de Jacarezinho.

Acompanhe atividades do Cursinho Popular pelo Instragram.