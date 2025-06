O enfrentamento das Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAG), a ampliação de leitos hospitalares e os avanços nas metas da saúde pública foram os principais temas apresentados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) durante a audiência de prestação de contas na Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), realizada nesta terça-feira (24).

A estratégia de expansão da rede hospitalar foi um dos destaques. Ela tem sido fundamental no atendimento de pacientes com SRAG, especialmente no público infantil, que concentra a maior parte dos casos. Até o momento, a Sesa viabilizou a abertura de 151 novos leitos na rede pública, sendo 59 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 91 de enfermaria. As novas estruturas foram distribuídas em municípios estratégicos como Medianeira, Cascavel, Toledo, Apucarana, Palmas, Ponta Grossa, Campo Largo, Clevelândia, Arapongas e Pato Branco.

Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, o Paraná enfrenta um cenário de aumento na circulação de vírus respiratórios. Dados do Laboratório Central do Estado (Lacen) sugerem que 54% dos casos de vírus circulantes registrados em 2025 são de Influenza (27,1%) e vírus sincicial respiratório (22,04%).

“Temos reforçado a segurança e a importância da vacinação como principal medida de prevenção. A vacina é segura, eficaz e pode evitar complicações graves, internações e até mortes”, destacou o secretário.

Ele também alertou para os riscos das fake news que desestimulam a população a se vacinar. “Infelizmente, temos notado uma certa recusa pela vacinação que é turbinada pela disseminação de mentiras a respeito do processo de imunização. Enquanto gestores públicos, é nosso papel combater isso e reforçar a segurança e a importância da vacina”, complementou.

Até o momento, o Paraná recebeu 4,3 milhões de doses da vacina contra Influenza, das quais cerca de 2,9 milhões já foram aplicadas. A cobertura vacinal entre os grupos prioritários é apenas de 46,87%, com coberturas similares aos principais recortes deste grupo, como crianças (38,97%), gestantes (37,79%) e idosos (50,5%).

“A saúde é o principal desafio do gestor público, principalmente nesse período de agravamento das doenças respiratórias e de notícias falsas sobre a vacinação. O acompanhamento do trabalho realizado pela saúde estadual é fundamental para que tenhamos transparência nas ações que vêm sendo executadas pelo bem da população”, afirmou o presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia Legislativa, Tercílio Turini.

METAS SUPERADAS – Outro ponto apresentado durante a audiência foi o cumprimento de metas anuais de saúde pública já nos primeiros quatro meses de 2025. A cobertura da Atenção Primária à Saúde, considerada a porta de entrada dos usuários no Sistema Único de Saúde (SUS), que envolve vários aspectos de atendimento, superou a meta estabelecida de 92,5%, alcançando 93,92%.

Na atenção à pessoa com deficiência, o Estado ultrapassou a meta de 95% para os testes de triagem neonatal em recém-nascidos, atingindo 96,05%. Na atenção à pessoa idosa, a meta é manter em 80% de municípios a realização da avaliação multidimensional, mas o índice já está em 82%.

O atendimento de urgência e emergência também foi destaque. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) manteve a cobertura de 100% em sua área de atuação. Além disso, o serviço aeromédico registrou 1.393 atendimentos no primeiro quadrimestre de 2025.

Até o momento, a Secretaria da Saúde empenhou R$ 2,5 bilhões em recursos na área. Foram R$ 174 milhões dentro do Opera Paraná, criado para agilizar o número de cirurgias eletivas. O Estado já conseguiu reduzir em 31% o número de usuários que aguardam na fila para realização de cirurgias eletivas há mais de 12 meses.

PRESENÇAS – A audiência contou ainda com a presença dos deputados Arilson Chiorato, Dr. Leônidas, Luis Corti, Pedro Paulo Bazana, Márcio Pacheco, Luciana Rafagnin e Márcia Huçulak. Representando a Sesa, participaram o diretor de Atenção Especializada, Vinícius Filipak; o diretor-executivo do Fundo Estadual de Saúde, Adriano Rissati; a diretora do Setor de Obras, Mariana Cardoso; o diretor de Unidades Próprias, Guilherme Graziani; e o chefe de gabinete, Ian Sonda.