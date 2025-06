A partir desta quinta-feira (26), as temperaturas entram em elevação no interior do estado. E enquanto a chuva se espalha por todo o Paraná (PR), há chances de temporais localizados, segundo o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar). Nas regiões Oeste e Centro do estado, a chuva deve ser instável ao longo do dia.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta laranja para o acumulado de chuvas que indica risco de alagamentos, deslizamentos de encostas, transbordamentos de rios nos três estados da região Sul.

As regiões que podem ser afetados no Paraná são: Sudoeste, Sudeste, Oeste e centro-sul . As chuvas nessas localidades podem chegar a 60 milímetros (mm) por hora, de acordo com o alerta, que vai até às 23h59.

Além das chuvas no PR: veja as recomendações do Inmet

O Inmet faz recomendação às pessoas que vivem nas áreas que abrangem os três alertas:

Evitar de enfrentar o mau tempo

Observar possíveis alterações em encostas;

· Desligar aparelhos elétricos e o quadro geral de energia, se possível;

· Que, em caso de inundação, pertences sejam protegidos em sacos plásticos.