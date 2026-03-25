O Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR) está recuperando o pavimento da PR-439 entre Ribeirão do Pinhal e Santo Antônio da Platina, na região do Norte Pioneiro. Após iniciar com tapa-buracos emergencial no mês passado, já melhorando as condições de segurança do trecho, agora estão em andamento os serviços de remendos superficiais e remendos profundos.

O remendo superficial consiste em reparos na camada asfáltica em todos os trechos que apresentam danos como buracos e afundamentos, e os remendos profundos incluem melhorias também na base da pista, geralmente de brita graduada simples ou de solo-cimento.

A PR-439 pertence ao lote 21 do Programa de Manutenção e Conservação de Rodovias (ProMAC) do DER/PR, que atende um total de 161,78 quilômetros de rodovias do Norte Pioneiro, um investimento de R$ 79.890.000,00 com prazo de execução de três anos, até 2029.

São atendidos trechos das PR-151, PR-218, PRC-272, PR-422, PR-424, PR-439 e PR-852, beneficiando os municípios de Abatiá, Carlópolis, Guapirama, Joaquim Távora, Jundiaí do Sul, Quatiguá, Ribeirão do Pinhal, Salto do Itararé, Santo Antônio da Platina, Siqueira Campos, Tomazina e Wenceslau Braz.

PROGRAMA– O ProMAC prevê a conservação periódica, com serviços de fresagem, reperfilagem, microrrevestimento asfáltico e aplicação de camada de reforço em concreto asfáltico usinado a quente. Contempla, ainda, conservação de segurança ao usuário, com as soluções de remendos superficiais, remendos profundos, além da selagem de trincas com emulsão asfáltica e pó de pedra ou areia.

Também estão incluídos a conservação dos acostamentos, melhorias no sistema de drenagem de águas, sinalização horizontal, tachas e tachões refletivos, e serviços complementares. O DER-Paraná é uma autarquia da Secretaria estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL).