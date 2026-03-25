A cidade de Jacarezinho completa 126 anos e a Prefeitura organizou uma série de atividades para marcar a data. A comemoração será realizada no dia 2 de abril (quinta-feira), com eventos que destacam o civismo e o esporte, reunindo a comunidade em diferentes pontos do município.
Programação
– 07h00 – Hasteamento da bandeira
Local: Praça Rui Barbosa
– 08h00 – Desfile cívico
Local: Rua Paraná
– 14h00 – Amistoso de futebol
Escolinha Estrela Guia x Secretaria Municipal de Esportes
Local: Estádio Municipal Pedro Vilela
– 16h00 – Final do Campeonato 40tinha de Futebol
E.C. Monjolinho x Esportiva Jacarezinho
Local: Estádio Municipal Pedro Vilela
A programação busca valorizar a história do município e reforçar o sentimento de pertencimento da população. Além das atividades cívicas, os jogos de futebol prometem atrair torcedores e celebrar o espírito esportivo da cidade.